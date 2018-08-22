Смартфон Honor 8X получит SoC Snapdragon 660

В базе данных популярного китайского бенчмарка Master Lu появились результаты тестов смартфона Honor 8X, который еще не был представлен официально. Если верить бенчмарку, модель с номером ARE-AL00 оснащается Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, основной камерой на 12+2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, а также дисплеем с разрешением 2244:1080 пикселей.

Эти данные лишь немного отличаются о сведений, полученных из базы данных TENAA: 7,12-дюймовый дисплей с разрешением 2244:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенная основная камера на 2 Мп и 16 Мп, фронтальная камера на 8 Мп, а также аккумулятор на 4900 мАч. Размеры смартфона равны 177,57:86,24:8,13 мм при массе 210 граммов. Аппарат выйдет в синей, черной и красной расцветках.