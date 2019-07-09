Смартфон Honor 8X разошелся тиражом в 15 млн смартфонов

Принадлежащий Huawei бренд Honor похвастался успехами своего смартфона Honor 8X, который стал одной из его самых успешных моделей. С момента начала продаж в сентябре прошлого года аппарат разошелся тиражом 15 миллионов устройств. Стало быть, для достижения таких внушительных цифр Honor 8X понадобилось всего 10 месяцев. Также сообщается, что Honor 8X был самым продаваемым смартфоном в Интернете в течение четырех месяцев после выхода.

Напомним, что Honor 8X оснащается 6,5 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, занимающим 91% площади передней панели, фирменным чипсетом Hisilicon Kirin 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, 16-Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой на 20 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.