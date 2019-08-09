Смартфон Honor 9X Pro появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor 9X Pro, который был представлен вместе с Honor 8X еще 23 июля. Однако, если стандартная модель стала доступна для покупки в конце июля, то старшая выходит только сейчас. Honor 9X Pro доступен в двух версиях на 8/128 и 8/256 ГБ памяти по цене в 320 и 350 долларов, соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, тройной основной камерой на 48, 8 и 2 Мп, а также аккумулятором на 4000 мАч.