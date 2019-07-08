Смартфон Honor 9X показали на фото и рендерах

Сетевые источники опубликовали живые фото и рендеры смартфона Honor 9X, официальный анонс которого состоится 23 июля этого года. Снимки подтверждают сдвоенную основную камеру и лоток на карту памяти и две SIM-карты. По предварительным данным, аппарат получит выдвижную фронтальную камеру разрешением 32 Мп, сдвоенную основную камеру с главным модулем на основе сенсора с разрешением 48-Мп и фирменную восьмиядерную платформу Kirin 810. Помимо Honor 9X на мероприятии покажут и старшую модель Honor 9X Pro.