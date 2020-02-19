Смартфон Honor 9X получил стабильную версию Android 10

Компания Honor начала обновлять свои смартфоны до операционной системе Android 10. А сегодня дошла очередь до смартфона Honor 9X который получил глобальную версию обновления Android 10 вместе с фирменной оболочкой EMUI 10.

Обновление вышла с номером сборки C675E6R2P1 и весит 3.6 ГБ. В обновление добавили свежий патч безопасности и все основные особенности оболочки EMUI 10.

Разработчики добавили: новый обновленный дизайн интерфейса, темную тему, улучшенную технологию GPU Turbo, новую файловую систему EROFS и так далее.

Обновление начали получать все владельцы смартфонов по воздуху.