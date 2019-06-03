Смартфон Honor 9X сертифицировали в Китае

В сети появились подробности о смартфоне Honor 9X, который продолжит дело очень популярной модели Honor 8X. Аппарат прошел сертификацию в Китае, из которой стало известно о наличии зарядки мощностью 10 Вт. Также предполагается, что смартфон получит большой экран с каплевидным вырезом, от 4 до 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор повышенной емкости, а также фирменную платформу Kirin 710 или Kirin 720, если она будет выпущена. Официальная презентация Honor 9X ожидается в конце лета или начале осени.