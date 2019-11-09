Смартфон Honor 9X вышел в России

Сегодня на российском рынке стартовали продажи Honor 9X, который существенно отличается от китайской версии с таким же названием, и еще одной более дорогой вариации Premium. Они обойдутся в 16 990 и 18 990 рублей, соответственно.

Российская версия Honor 9X имеет 6,59-дюймовый дисплей Full HD+, дактилоскоп на задней крышке, процессор Kirin 710F, основную камеру с двумя модулями на 48 и 2 Мп, выдвижную селфи-камеру на 16 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, поддержку бесконтактных платежей NFC, аккумулятор на 4000 мАч, операционную систему Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.0. Honor 9X Premium отличается от более дешевой версии только тройной камерой на 48, 8 и 2 Мп, 6 ГБ оперативной памяти и отсутствием NFC.