Смартфон Honor 9X вышел в России

2019-11-09, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Honor 9X; [73]
Сегодня на российском рынке стартовали продажи Honor 9X, который существенно отличается от китайской версии с таким же названием, и еще одной более дорогой вариации Premium. Они обойдутся в 16 990 и 18 990 рублей, соответственно.

Российская версия Honor 9X имеет 6,59-дюймовый дисплей Full HD+, дактилоскоп на задней крышке, процессор Kirin 710F, основную камеру с двумя модулями на 48 и 2 Мп, выдвижную селфи-камеру на 16 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, поддержку бесконтактных платежей NFC, аккумулятор на 4000 мАч, операционную систему Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.0. Honor 9X Premium отличается от более дешевой версии только тройной камерой на 48, 8 и 2 Мп, 6 ГБ оперативной памяти и отсутствием NFC.


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