Смартфон Honor 9X запустят 23 июля

Honor готовит свой следующий телефон под названием 9X, и его ожидания должны соответствовать успеху его предшественника Honor 8X, который достиг 10 миллионов проданных устройств. Цель была достигнута намного быстрее, чем любое другое устройство от дочерней компании Huawei.

Генеральный директор компании, что телефон будет официально представлен в Китае 23 июля. В тизаре сказано: «Honor 9X быстр изнутри. Рожденный быть сдержанным », то есть устройство останется средним, но с впечатляющим аппаратным обеспечением. Телефон был сертифицирован на 3C с зарядным устройством на 10 Вт, но пока больше ничего не известно. Ожидается, что у Honor 9X будет версия Pro с четырьмя камерами на задней панели.