Смартфон Honor Magic 2 может получить камеру с четырьмя модулями

Китайские сетевые источники поделились рендером, на котором, как утверждается, изображен смартфон Honor Magic 2. Аппарат получит сразу две особенности: сдвигающийся вниз экран, открывающий доступ к фронтальной камере и основную камеру с несколькими модулями. Свежий рендер демонстрирует четыре тыльные камеры и популярные градиентные расцветки. Также устройству прочат новый топовый чипсет Kirin 980, подэкранный сканер отпечатков пальцев, систему охлаждения на базе графена и 40-ваттную быструю зарядку. Официальный анонс этого практически флагманского смартфона ожидается 31 октября.