Смартфон Honor Magic 3 может первым получить подэкранную камеру

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о топовом смартфоне Honor Magic 3, который еще не был представлен официально. Утверждается, что нас ждет первая модель с подэкранной фронтальной камерой и экраном с частотой обновления 120 Гц. Помимо прочего в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев. Ранее сообщалось, что флагман получит фирменную восьмиядерную платформу Kirin 1020, оперативную память нового поколения LPDDR5 и быструю флэш-память UFS 3.1, стереодинамики, защиту от пыли и влаги согласно степени IP68, а также поддержку беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Ориентировочная цена и дата выхода устройства пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Honor Magic 3
Обзоры:
Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкцийОбзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций
Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GBЛучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Новости:
Объявлена дата выхода смартфона HTC Desire 20 Pro

Компания HTC объявила о том, что официальная презентация её новых устройств состоится 16 июня. В частност...
Смартфон Motorola Edge Lite получит квадрокамеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен...
Смартфон Honor 30 оценен в 35 тысяч рублей

Компания Honor объявила о скором старте российских продаж смартфонов Honor 30, Honor 30S и Honor 30 Pro+....
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Лучшие наушники для спорта. Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)Лучшие наушники для спорта. Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор National NH-VC1852. Циклонный пылесосОбзор National NH-VC1852. Циклонный пылесос
Смартфон Honor 30 может получить камеру ...
Смартфон Honor 30 может получить камеру Один из главных инсайдеров в индустрии @OnLeaks поделился подробностями о смартфоне Honor 30, который еще...
Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 по...
Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 поКомпания ViewSonic выпустила в продажу геймерский монитор Elite XG270, который оценен в 485 долларов. Нов...
Видео YouTube по умолчанию будет иметь с...
Видео YouTube по умолчанию будет иметь сYouTube, начиная с сегодняшнего дня, будет транслировать видео со стандартным разрешением (480p) по умолч...
Анонсирован трейлер мультяшной игры Mini...
Анонсирован трейлер мультяшной игры MiniMinimal Affect разработана студией Toadman Studios. Целью команды разработчиков было создание уникального...
Складной смартфон Huawei Mate Xs оценен ...
Складной смартфон Huawei Mate Xs оценен Компания Huawei объявила российскую цену складного смартфона Huawei Mate Xs. Итак, аппарат появится в про...
SteelSeries приобрела разработчика ПО в ...
SteelSeries приобрела разработчика ПО в SteelSeries объявила о приобретении компании A-Volute, занимающаяся разработкой программного обеспечения ...
Ноутбуки Samsung Galaxy Book появились ...
Ноутбуки Samsung Galaxy Book появились Компания Samsung дала старт продажам ноутбуков Galaxy Book, отличительной особенностью которых являются Q...
Motorola официально представила смартфон...
Motorola официально представила смартфонСмартфон Motorola One Fusion + является вторым устройством компании с всплывающей селфи-камерой. Модель и...
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая п...
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая пОжидается, что уже с начала мая Intel начнет массовый выпуск процессоров 10 поколения с сокетом LGA-1200 ...
Первая плата из линейки Strix нового чип...
Первая плата из линейки Strix нового чипМатеринская плата ASUS ROG Strix Z490-E Gaming является наиболее оснащенной из своего ценового сегмента. ...
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Bl...
Обзор Fractal Design Define 7 Compact BlСегодня состоялся анонс нового Midi-Tower корпуса Fractal Design Define 7 Compact, и в ближайшее время он...
Стали известны системные требования для ...
Стали известны системные требования для Разработчики игры Death Stranding опубликовали системные требования для ПК версии игры. ...
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Обзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего домаОбзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего дома
Обзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгамОбзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгам
Обзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофономОбзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor