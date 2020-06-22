Смартфон Honor Magic 3 может первым получить подэкранную камеру

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о топовом смартфоне Honor Magic 3, который еще не был представлен официально. Утверждается, что нас ждет первая модель с подэкранной фронтальной камерой и экраном с частотой обновления 120 Гц. Помимо прочего в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев. Ранее сообщалось, что флагман получит фирменную восьмиядерную платформу Kirin 1020, оперативную память нового поколения LPDDR5 и быструю флэш-память UFS 3.1, стереодинамики, защиту от пыли и влаги согласно степени IP68, а также поддержку беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Ориентировочная цена и дата выхода устройства пока не раскрываются.