Смартфон Honor Magic 4 показали на рендерах

Известный достоверными утечками информатор Rodent950 поделился изображениями смартфона Honor Magic 4, официальный релиз которого состоится 28 февраля. Судя по рендеру, аппарат получит тыльную камеру с пятью модулями. По словам инсайдера, Magic 4 окажется своеобразным гибридом смартфонов Huawei Mate 40 и грядущего Mate 50. По мнению источника, Magic 4 и Mate 50 и вовсе могут оказаться «братьями-близнецами».

Ранее сообщалось, что Honor Magic 4 получит основную камеру с главным 50-Мп модулем, 50-Мп сверхширокоугольным и 16-Мп теле-модулем. В качестве аппаратной платформы будет использоваться производительный процессор MediaTek Dimensity 9000.
Комментарии и отзывы Honor Magic 4
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