Смартфон Honor Magic 8 Pro Air показали в четырёх расцветках Сетевой информатор Bald Panda опубликовал изображение смартфона Honor Magic 8 Pro Air, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в чёрной, белой, оранжевой и сиреневой расцветках. По предварительным данным, смартфон оснастят корпусом толщиной всего 6,3 мм и массой 158 граммов, 6,3-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K, топовым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9500k c тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MP12, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10. Сетевой информатор Bald Panda опубликовал изображение смартфона Honor Magic 8 Pro Air, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в чёрной, белой, оранжевой и сиреневой расцветках. По предварительным данным, смартфон оснастят корпусом толщиной всего 6,3 мм и массой 158 граммов, 6,3-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K, топовым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9500k c тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MP12, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 11:40 . Honor Magic 8 Pro Air

Глобальную версию Vivo X300 оценили в 1050 евро …

Компания Vivo выпустила в европейскую продажу флагманский смартфон Vivo X300, который уже продается в Кит… Компания Vivo выпустила в европейскую продажу флагманский смартфон Vivo X300, который уже продается в Кит…

Из Apple уходит сразу несколько крупных руководителей…

В последние месяцы в высших кругах Apple происходит заметная текучка кадров. После того как в прошлом мес… В последние месяцы в высших кругах Apple происходит заметная текучка кадров. После того как в прошлом мес…

POCO F8 Ultra получит батарею на 6500 мАч…

Бренд Poco раскрыл некоторые характеристики о смартфонах POCO F8 Ultra и POCO F8 Pro, которые будут предс… Бренд Poco раскрыл некоторые характеристики о смартфонах POCO F8 Ultra и POCO F8 Pro, которые будут предс…

Наушники HONOR Earbuds 4 появились в продаже …

Компания HONOR выпустила в продажу на домашнем китайском рынке беспроводные наушники Earbuds 4, которые о… Компания HONOR выпустила в продажу на домашнем китайском рынке беспроводные наушники Earbuds 4, которые о…

Red Magic 11 Air получит аккумулятор на 7000 мАч…

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Red Magic 11 Air, который еще не был представлен офиц… Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Red Magic 11 Air, который еще не был представлен офиц…

Samsung Galaxy A27 получит батарею на 5000 мАч…

Профильный ресурс Galaxyclub поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A27, который выйдет в пер… Профильный ресурс Galaxyclub поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A27, который выйдет в пер…

Samsung планирует отказаться от Galaxy S26 Pro…

По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не… По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не…