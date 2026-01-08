Смартфон Honor Magic 8 Pro Air показали в четырёх расцветках

Сетевой информатор Bald Panda опубликовал изображение смартфона Honor Magic 8 Pro Air, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в чёрной, белой, оранжевой и сиреневой расцветках. По предварительным данным, смартфон оснастят корпусом толщиной всего 6,3 мм и массой 158 граммов, 6,3-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K, топовым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9500k c тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MP12, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.