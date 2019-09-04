Смартфон Honor Play 3i получит аккумулятор на 4000 мАч

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился подробностями о недорогом смартфоне Honor Play 3i, который еще не был представлен официально. Смартфон получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением HD+, фирменный восьмиядерный чипсет Kirin 710, 6 ГБ оперативной памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку обычной 10-Вт зарядки. Судя по по снимку из базы данных TENAA, аппарат лишен сканера отпечатка пальцев. Его цена составит 139 долларов за базовую версию.