Смартфон Honor Play 5T появился в продаже

Компания Honor выпустила в продажу новый смартфон из линейки Honor Play – Honor Play 5T. Аппарат доступен в черной, синей и серебристой расцветках по цене в 188 долларов. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 и сертификацией Rheinland, 8-ядерной платформой Unisoc T610 с тактовой частотой 1.8 ГГц и графикой Mali-G52 MP2 (около 170 тысяч баллов в AnTuTu), сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.