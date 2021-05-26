Смартфон Honor Play5 вызвал ажиотаж в Китае

Компания Honor похвасталась успехами смартфона Honor Play5, который вчера появился в продаже на домашнем китайском рынке. Отмечается, что новинка стала самым продаваемым Android-смартфоном на таких площадках, как JD.com, Tmall и Suning.

Напомним, что аппарат оснастили 6,53-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, корпусом толщиной всего 7,46 мм и массой 179 г, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U, аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт, модулем NFC, предустановленной надстройкой Magic UI 4.0 на основе Android 11, а также основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.
Комментарии и отзывы Honor Play5
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