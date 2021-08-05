Смартфон Honor Play5T Pro оценен в 230 долларов Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play5T Pro, которая оценена в 230 долларов. Новинку оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, врезанной в экран селфи-камерой разрешением 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, батареей емкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, габаритами 160,68:73,3:8,4 мм и массой 179 граммов, предустановленной ОС Android 10 с фирменной прошивкой Magic UI 4.0, боковым дактилоскопом и 3,5-мм аудиогнездом. Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play5T Pro, которая оценена в 230 долларов. Новинку оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, врезанной в экран селфи-камерой разрешением 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, батареей емкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, габаритами 160,68:73,3:8,4 мм и массой 179 граммов, предустановленной ОС Android 10 с фирменной прошивкой Magic UI 4.0, боковым дактилоскопом и 3,5-мм аудиогнездом. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 10:20 . Продукт - Honor Play5T Pro Комментарии и отзывы Honor Play5T Pro

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