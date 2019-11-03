Смартфон Honor V30 5G получит 90-герцовый экран

Сетевые источники поделились подробностями о топовом смартфоне Honor V30 с модемом 5G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что смартфон оснастят IPS-дисплеем с врезанной двойной камерой и кадровой частотой 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев найдет своей место на боковой грани устройства. Ранее сообщалось, что Honor V30 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и фирменный топовый процессор Kirin 990. Официальный анонс смартфонов ожидается в ближайшие недели.