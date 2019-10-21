Смартфон Honor V30 может получить необычную компоновку камер

Индийский искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографией чехла для смартфона Honor V30, который еще не был представлен официально. По словам источника, речь идет о прототипе. Появится ли смартфон в продаже с подобным дизайном задней панели или нет, но такого расположения модулей камеры мы еще не видели. Согласно последним слухам, Honor V30 получит четверную основную камеру с главным 60-Мп модулем, 20-Мп сверхширокоугольным модулем, телефото-модулем на 8 Мп и макро-модулем на 2 Мп. Цена смартфона должна составить 500 евро.