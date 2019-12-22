Смартфон Honor V30 представили в новом цвете

Уже 24 декабря рынок пополнится смартфоном Honor V30 в новом цвете под названием - Sunrise Orange. До этого в наличии были представлены только: Ocean Blue, Galaxy Black и Icelandic Frost. Обойдется новинка в $470 за 6/128 ГБ памяти и в $528 за 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти соответственно.

Honor V30 получил 6,57-дюймовый IPS-экран, занимающий 91,46% площади всей лицевой панели со встроенной двойной селфи-камерой на 32 и 8 Мп, однокристальную систему Kirin 990 с модемом Balong 5000 5G, тройную камеру на 40, 8, 8 Мп, которая оснащена оптической стабилизацией, батарею на 4200 мАч и поддержку сверхбыстрой 40-Вт зарядки .