Смартфон Honor V30 протестировали в Geekbench

2019-11-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor V30; [46]
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Honor V30, который будет представлен 26 ноября. Тестируемый образец оснащался топовым чипсетом Kirin 990, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10. В одноядерном тестировании смартфона набрал 3856 баллов, а в многоядерном 12221 балл. Это соответствует показателям производительности флагмана Huawei Mate 30 Pro, который построен на той же платформе. По слухам, аппарат получит двойную фронтальную и тройную основную камеры, модем 5G, аккумулятор на 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.


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