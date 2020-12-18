Смартфон Honor V40 показали на рендерах

Искатель утечек @RODENT950 опубликовал пару изображений флагманского смартфона Honor V40, выход которого ожидается в январе следующего года. На рендерах можно заметить скругленный экран, сдвоенную фронтальную камеру, стеклянную заднюю панель и рамку из металла. Ранее стало известно, что Honor V40 получит процессор MediaTek Dimensity 1000+, Honor V40 Pro оснастят чипсетом Samsung Exynos 1080, а Honor V40 Pro+ достанется платформа Qualcomm Snapdragon 888. При этом все эти модели уже появились в каталоге крупнейшего китайского интернет-магазина JD.com, но без указания точной цены и характеристик.

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