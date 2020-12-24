Смартфон Honor V40 получит очень быстрый тачскрин

Профильное издание Digital Chat Station поделилось подробностями о флагманском смартфоне Honor V40, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит сенсорный экран с самой высокой частотой дискретизации сенсорного слоя. Тачскрин новинки окажется даже быстрее, чем у геймерских моделей ASUS ROG Phone 3 и Xiaomi Black Shark 3. Их OLED-дисплеи имеют частоту опроса 270 Гц.

Предыдущие слухи прочили смартфону 6,72-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, стереодинамики, быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную мощностью 40 Вт, а также платформу MediaTek Dimensity 1000.