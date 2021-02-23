Смартфон Honor V40 скоро выйдет в Европе

Сетевые источники сообщают о том, что компания Honor готова выпустить в Европе смартфон Honor V40. Аппарат получит сервисы и приложения Google, которые отсутствуют в китайской версии смартфона. Что до технических характеристик, то они не будут отличаться.

Напомним, что Honor V40 характеризуется 6,72-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1236:2676 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой с модулем разрешением 16 Мп и датчиком цветовой температуры, тыльной камерой с главным модулем на 1/1,56-дюймовом датчике изображения разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро-камерой на 2 Мп и лазерным автофокусом, платформой MediaTek Dimensity 1000+, батареей на 4000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, двойным вибромотором, стереодинамиками, надстройкой Magic UI 4.0 на базе Android 10, а также поддержкой сетей 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.1.