Смартфон Honor View30 Pro получил топовую камеру

Бренд Honor представил смартфон View30 Pro, который работает под управлением Android 10 с фирменным Magic UI 3.0.1, но без сервисов Google. Аппарат представляет собой копию китайской модели Honor V30 Pro 5G, но без поддержки сотовых сетей пятого поколения. При этом здесь используется фирменный восьмиядерный чипсет Kirin 990 5G с поддержкой 5G, которая будет отключена программным образом.

Новинка также оснащается 6.57-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, 96% охватом цветового пространства NTSC, сдвоенной фронтальной камерой на 32 Мп и 8 Мп, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 12 Мп, 8 Мп и датчиком ToF, которая занимает третье место в рейтинге камерофонов DxOMark, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Смартфон выйдет в России 3 марта по цене в 37 тысяч рублей.