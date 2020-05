Смартфон Honor X10 показали на видео

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма опубликовал в Twitter видео, в котором демонстрируется ожидаемый смартфон Honor X10. Видео подтверждает градиентную фиолетово-серебристую расцветку, геометрический рисунок на задней панели и массивный блок основной камеры, которая состоит из четырех датчиков.

The Honor X10 hands on video has been leaked on Weibo already. The rear looks cool tbh.#huawei #honor #honorx10 pic.twitter.com/GasC9qDnHB