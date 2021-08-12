Смартфон Honor X20 5G оценен в 300 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X20 5G, которая позаимствовала дизайн задней панели у флагмана Huawei Mate 30. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной ОС Android 11 с прошивкой Magic UI 4.2. Смартфон появится в китайской продаже 13 августа в черной, белой и синей расцветках по цене в 293 доллара за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.