Смартфон Honor X30 получит кольцевую камеру

Компания Honor раскрыла дату презентации смартфонов Honor X30 и Honor 60 SE – мероприятие пройдет 16 декабря. Судя по опубликованному тизеру, Honor X30 получит кольцевой блок тыльной камеры в стиле Huawei Mate 40. При этом, количество модулей производитель скрыл. Ранее стало известно, что Honor X30 будет поставляться с предустановленной фирменной оболочкой Magic UI 5.0.

Напомним, что буквально вчера в Китае стартовали продажи смартфонов Honor 60 на платформе Qualcomm Snapdragon 778G и Honor 60 Pro на Snapdragon 778G Pro. Первый оценен от 425 долларов, а второй – от 580 долларов.