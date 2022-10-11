Смартфон Honor X40 GT 5G показали на фото Сетевые инсайдеры опубликовали первую фотографию смартфона Honor X40 GT 5G, официальная презентация которого запланирован на 13 октября. Отметим довольно толстую нижнюю рамку под дисплеем, вырезанную в экран селфи-камеру, круглый блок основной камеры и полосу в спортивном стиле на задней панели. Сетевые инсайдеры опубликовали первую фотографию смартфона Honor X40 GT 5G, официальная презентация которого запланирован на 13 октября. Отметим довольно толстую нижнюю рамку под дисплеем, вырезанную в экран селфи-камеру, круглый блок основной камеры и полосу в спортивном стиле на задней панели. По предварительным данным, аппарат оснастят «очень быстрым» IPS-дисплеем, производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. По предварительным данным, аппарат оснастят «очень быстрым» IPS-дисплеем, производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:31 . Продукт - Honor X40 GT 5G

Google представит Pixel 7 уже 6 октября…

Сегодня утром компания Google объявил, что собирается провести мероприятие с анонсом устройств Pixel в че… Сегодня утром компания Google объявил, что собирается провести мероприятие с анонсом устройств Pixel в че…

На смартфонах Apple появится реклама…

Мы все знаем тот факт, что Apple является синонимом высококачественных продуктов, которые клиенты во всем… Мы все знаем тот факт, что Apple является синонимом высококачественных продуктов, которые клиенты во всем…

Выбираем лучший чехол для Samsung Galaxy M02 (2021)…

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Смартфон Realme 9i показали на фото…

В сети появились качественные фотографии смартфона Realme 9i, официальный релиз которого состоится уже в … В сети появились качественные фотографии смартфона Realme 9i, официальный релиз которого состоится уже в …

Смартфон BQ 6868L Wide появился в продаже…

Российский бренд техники и электроники BQ представил смартфон BQ 6868L Wide. … Российский бренд техники и электроники BQ представил смартфон BQ 6868L Wide. …

Официально представлен игровой смартфон Nubia REDMAGIC 7S Pr…

В продажу официально вышел флагманский игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro. Он является улучшенной версией м… В продажу официально вышел флагманский игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro. Он является улучшенной версией м…

Realme GT2 Master Exploration Edition поставил рекорд продаж…

Компания Realme отчиталась о первых успехах смартфона Realme GT2 Master Exploration Edition на домашнем к… Компания Realme отчиталась о первых успехах смартфона Realme GT2 Master Exploration Edition на домашнем к…