Смартфон Honor X40 GT 5G показали на фото

Сетевые инсайдеры опубликовали первую фотографию смартфона Honor X40 GT 5G, официальная презентация которого запланирован на 13 октября. Отметим довольно толстую нижнюю рамку под дисплеем, вырезанную в экран селфи-камеру, круглый блок основной камеры и полосу в спортивном стиле на задней панели.
По предварительным данным, аппарат оснастят «очень быстрым» IPS-дисплеем, производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.