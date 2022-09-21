Смартфон Honor X6 получил 50-Мп камеру

Компания Honor представила смартфон Honor X6, который работает под управлением ОС Android 12 с прошивкой Magic UI 6.1. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и модемом LTE, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, селфи-камерой на 5 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.1, модулем NFC, 3,5-мм аудиоразъемом, боковым дактилоскопическим сенсором, интерфейсом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, размерами 163,66:75,13:8,68 мм и массой 194 грамма.