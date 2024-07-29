Смартфон Honor X60i получил очень тонкий корпус

Компания Honor пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Honor X60i, главной особенностью которой стал корпус толщиной всего в 7,18 мм и массой 172 грамма. При этом инженерам удалось вместить в столь тонкий корпус аккумулятор ёмкостью 4900 мАч.

Новинку также оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080, 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением 2412:1080 точек и яркостью до 2000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 35-Вт проводной быстрой зарядки, а также защитой от влаги в соответствии со степенью IP64. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в 190, 220 и 245 долларов за версии с 8/256, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.