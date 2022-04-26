Смартфон Honor X7 выходит в Европе

Сетевые источники сообщают о том, что выпущенный недавно в Китае смартфон Honor X7 доступен для предзаказа в Великобритании. Новинка оценена в 170 фунтов стерлингов, а в качестве бонуса предлагают беспроводные наушники. Earbuds 2 Lite. Отгрузки стартуют 6 мая.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1600 пикселей и соотношением сторон 20:9, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников.