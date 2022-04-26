Смартфон Honor X8 оценен в 220 фунтов стерлингов

Компания Honor дала старт продажам смартфона Honor X8 на европейском рынке. Первой страной стала Великобритания, где аппарат оценен в 220 фунтов стерлингов. Первые покупатели бесплатно получают беспроводные наушники Earbuds 2 Lite.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, корпусом толщиной 7,45 мм и массой 177 граммов, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2388 пикселей и частотой обновления 90 Гц, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой 22,5-Вт зарядки, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев и тремя расцветками: черной, серебристой и синей.