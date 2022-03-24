Смартфон Honor X8 появился в продаже

Компания Honor выпустила в продажу смартфон Honor X8, который был представлен в Китае две недели назад. Аппарат оценен в Саудовской Аравии и ОАЭ в 245 долларов за единственный вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Новинка также характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, корпусом толщиной 7,45 мм и массой 177 граммов, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2388 пикселей и частотой обновления 90 Гц, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой 22,5-Вт зарядки, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев и тремя расцветками: черной, серебристой и синей.