Смартфон Honor X8 получил 64-Мп квадрокамеру

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X8, которая в числе прочего получила восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680. Новинку также оснастили корпусом толщиной всего 7,45 мм и массой 177 граммов, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2388 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11 с фирменной прошивкой Magic UI 4.2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной 22,5-Вт зарядки, разъемом порт USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопом и тремя расцветками: черной, серебристой и синей.

Комментарии и отзывы Honor X8
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