Смартфон Honor X9 5G получит огромный экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor X9 5G, Honor X8 и Honor X7, международный релиз которых ожидается 29 марта. Модель Honor X8 недавно была выпущена в Китае, а Honor X7 унаследует характеристики Honor Play 30 Plus. Что касается старшей модели Honor X9 5G, то ей прочат 6,81-дюймовый экран с разрешением Full HD+, производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, селфи-камеру разрешением 16 Мп, а также тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Комментарии и отзывы Honor X9 5G
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