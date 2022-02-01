Смартфон Honor с номером модели LGE-AN00 прошел сертификацию 3C

Honor работает над новым смартфоном с номером модели LGE-AN00, и теперь устройство прошло процесс сертификации 3C в Китае, в результате чего раскрылась некоторая информация, связанная с телефоном. Процесс сертификации показал, что смартфон с поддержкой связи 5G будет оснащен зарядным устройством на 66 Вт.

Список сертификатов подтверждает, что Honor является производителем будущего смартфона, а также заявителем на участие в процессе и указывает LGE-AN00 в качестве номера модели, но название устройства остается неизвестным. Недавно на Geekbench появился еще один смартфон Honor с номером модели GIA-AN00 , который как полагают относится к грядущему Honor 60 SE, но как и эта новая модель, получившая сертификат 3C, о телефоне также мало что известно. Компания подтвердила, что примет участие во Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне и проведет мероприятие Honor Global Product Launch 28 февраля.