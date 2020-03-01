Смартфон Huawei Enjoy 10e позирует на рендере

Напомним, что пару дней назад формально был анонсирован смартфон Huawei Enjoy 10e продажи которого должны стартовать уже 5 марта по предполагаемой цене в $140. А сегодня инсайдеры опубликовали изображение данной новинки. Что на счет характеристик, то аппарат должен характеризоваться 5,71-дюймовым дисплеем (1520:720 точек) со врезанной фронтальной камерой, основной двойной камерой, большим аккумулятором на 5000 мАч, а также платформой MediaTek Helio P35. Некоторые другие источники утверждают, что смартфон получит 6,3-дюймовый HD+ дисплей и однокристальную систему Kirin 810.