Смартфон Huawei Enjoy 20 выпустят в августе

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei Enjoy 20, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат представят в августе этого года. Смартфону прочат OLED-дисплей и подэкранный дактилоскоп.

При этом старшей модели Huawei Enjoy 20 Plus приписывают новую платформу Dimensity 800, 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400:1800 пикселей, тыльную тройную камеру с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, выдвижную фронтальную камеру с разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и мобильных сетей пятого поколения 5G.
Комментарии и отзывы Huawei Enjoy 20
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