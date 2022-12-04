Смартфон Huawei Enjoy 50z официально представлен

Компания Huawei официально выпустила смартфон Huawei Enjoy 50z. Он дебютировал вместе с Huawei nova10 SE. Смартфон получил мобильную платформу с 8 ядерным процессором и доступен в варианте с 4/64 ГБ и 6/64 ГБ памяти. Enjoy 50z снащен блоком камер на задней панели, которая включает основную камеру на 50 МП и селфи-камеру на 5 МП. Дисплей на 6,52-дюймов с разрешением 1600 x 720 пикселей при 60 Гц. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм аудиоразъем. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.

Цена модели не раскрыта.