Смартфон Huawei Enjoy 9S показали на качественных рендерах

Профильное издание Slashleaks поделилось качественными изображениями смартфона Huawei Enjoy 9S, официальный анонс которого запланирован на 25 марта. Смартфон получит 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 24 Мп+16 Мп и функциями искусственного интеллекта, сканер отпечатков пальцев на задней панели и предустановленную операционную систему Android 9.0 с графической оболочкой EMUI 9.0. Предполагается, что Huawei Enjoy 9S станет одной из версий популярного Huawei P Smart+ 2019, хотя отличий уже набирается немало.