Смартфон Huawei Honor 10 GT выйдет в цвете Lily of the Valley

Компания Huawei объявила о том, что смартфон Honor 10 GT получит уникальную градиентную расцветку Lily of the Valley, в которой используются розовый, белый и салатовый цвета. Будет ли новая версия дороже стандартной, пока не сообща

Напомним, что Honor 10 GT оснащается фирменным процессором Kirin 970, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти (слота для карт SD не предусмотрено), двойной камерой из 16 Мп цветного и 24 Мп чёрно-белого модулей, 24 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица, качественной звуковой подсистемой ЦАП AK4376A, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperChаrge, а также портом USB-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.1.