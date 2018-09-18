Смартфон Huawei Honor 7X получил GPU Turbo

2018-09-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Honor 7X; [159]
Компания Huawei выпустила обновление для прошлогоднего смартфона Honor 7X, главным нововведением которого стала технология графического ускорения GPU Turbo. Последняя повышает производительность графики в играх до 60%, а энергопотребление снижает на 30%. Также обновление прошивки 8.0.0.360 привносит функцию записи звонков и режим Party Mode.

Напомним, что Honor 7X оснащается металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 16+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3340 мАч.

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