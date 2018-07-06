Смартфон Huawei Honor Note 10 показался на живых фото

2018-07-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor Note 10; [148]
Вчера в сети появились характеристики смартфона Honor Note 10, а уже сегодня источники поделились живыми фотографиями устройства. На задней панели можно увидеть надпись Ravel – это кодовое название смартфона. Напомним, что фаблет оснастили огромным 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, фирменную платформу Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двумя сдвоенными камерами, основная из которых полагается на 16 Мп датчики, поддержкой функций искусственного интеллекта, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 6000 мАч. Предполагаемая цена Note 10 составляет 600 долларов.


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