Смартфон Huawei Honor Note 10 показался на живых фото

Вчера в сети появились характеристики смартфона Honor Note 10, а уже сегодня источники поделились живыми фотографиями устройства. На задней панели можно увидеть надпись Ravel – это кодовое название смартфона. Напомним, что фаблет оснастили огромным 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, фирменную платформу Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двумя сдвоенными камерами, основная из которых полагается на 16 Мп датчики, поддержкой функций искусственного интеллекта, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 6000 мАч. Предполагаемая цена Note 10 составляет 600 долларов.