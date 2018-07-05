Смартфон Huawei Honor Note 10 получил 6,9-дюймовый экран

В сети появились предпремьерные изображения и характеристики смартфона Honor Note 10, существование которого было подтверждено одним из руководителей Huawei. Итак, фаблет оснастили огромным 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, фирменной платформой Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двумя сдвоенными камерами, основная из которых полагается на 16 Мп датчики, поддержкой функций искусственного интеллекта, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 6000 мАч. Предполагаемая цена смартфона составляет 600 долларов.