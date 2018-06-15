Смартфон Huawei Honor V12 засветился в базе TENAA

Регуляторы TENAA и FCC поделились некоторыми подробностями о смартфоне Huawei Honor V12, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о 5,5 дюймовом дисплее и аккумуляторе на 1900 мАч, хотя это очевидная ошибка, и в итоге аппарат получит более емкую батарею. Размеры устройства равны 147,8:71,2:8,6 мм. Судя по изображениям из базы данных TENAA, смартфон оснастят горизонтальной ориентированной двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Впрочем, дизайн Honor V12 явно проигрывает другим новинкам китайского бренда.