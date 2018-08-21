Смартфон Huawei Mate 20 Lite будет стоить 400 евро

Компания Huawei поделилась характеристиками и официальными рендерами смартфона Huawei Maimang 7. Судя по всему, за этим наименованием скрывается модель Mate 20 Lite, ведь в прошлом году Huawei Maimang 6 вышел в международную продажу под названием Mate 10 Lite. Итак, аппарат получит 6,3 дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с разрешением 24 Мп и 2 Мп, поддержкой технологии HDR Pro, которая позволяет улучшать контрастность и передачу цветов и системой искусственного интеллекта, фронтальную камеру с такими же модулями, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятор на 3750 мАч. Цена смартфона в Европе составит около 400 евро. Скорее всего, Mate 20 Lite выйдет намного раньше моделей Mate 20 и Mate 20 Pro, чей дебют ожидается в октябре.