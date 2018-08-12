Смартфон Huawei Mate 20 Lite обойдется в 400 долларов

Немецкий инсайдер поделился информацией о смартфоне Huawei Mate 20 Lite, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 6,3 дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, фирменный чипсет Kirin 710, который характеризуется четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 частотой 1,7 ГГц и еще четырьмя Cortex-A73 частотой 2,2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, основную камеру на 2 и 20, фронтальную камеру на 2 и 24 Мп, а также аккумулятор на 3650 мАч. Толщина смартфона составит 7,6 мм, а масса –172 грамма. Считается, что Huawei Mate 20 Lite появится в европейской продаже в конце августа по цене 400 евро.