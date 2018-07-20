Смартфон Huawei Mate 20 Lite получит две версии

Осенью этого года ожидается выход флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, а также их доступного собрата Mate 20 Lite. Последняя модель сегодня стала предметом внимания известного инсайдера Роланда Квандта. По словам источника, аппарат выйдет в двух версиях, которые разрабатываются под кодовыми именами Sydney M и Sydney I. Утверждается, что модели отличаются настолько сильно, что им понадобятся разные чехлы. Квандт предполагает, что отличия будут в расположении сканера отпечатков пальцев – на одной из версий дактилоскоп будет размещен на задней панели, а на другой – встроен в экран. Возможно, инсайдер все-таки ошибается и одна из версий получит сканер в нижней части передней панели, а не в экране.