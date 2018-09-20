Смартфон Huawei Mate 20 Pro получит режим видео-боке

Один из пользователей форума XDA-Developers поделился подробностями о смартфоне Huawei Mate 20 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, камера смартфона сможет записывать видео с режимом размытия фона для более кинематографического вида, функция AI Zoom позволит зумировать изображения в процессе записи видео (только в разрешении 1080р), функция AI Cinema позволит в режиме реального времени накладывать на видео фильтры (AI Color, Blur, Filter, Hitchcock и Nostalgia), а еще будет подводный режим. Последний будет настроен так, чтобы без помощи сенсорного экрана пользователь мог снимать качественные фото и видео. Официальный анонс флагманов Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 Porsche Design запланирован на 16 октября.