Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел почти вдвое

Летом прошлого года в продаже появился Huawei Mate 20 X 5G, который стал первым смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения. На старте продаж новинка предлагалась по цене в 960 долларов, но сейчас аппарат можно купить в Китае за 514 долларов. То есть, менее чем за год смартфон подешевел почти в два раза.

Напомним, что Huawei Mate 20 X 5G оснащается 7,12-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18,7:9, стилусом Huawei M Pen, 7-нанометровым чипсетом Kirin 980, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 16 Мп, 12 Мп и 8 Мп, двойными стереодинамиками, предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie c оболочкой EMUI 9.0, а также аккумулятором на 5000 мАч.